Украинцев приглашают на виртуальную экскурсию по Кабмину

Кабинет Министров Украины и Музей истории правительства Украины теперь можно посмотреть в режиме 3D-тура.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.

«Каждый желающий сможет совершить виртуальное путешествие по главному залу, где проходят заседания Правительства. Пользователи могут выбрать любую точку обзора - посмотреть на зал с рабочего места Премьер-министра, разглядеть место работы министров и сотрудников Секретариата, почувствовать дух и атмосферу зала, в котором принимаются важнейшие решения для страны», - написал Александр Саенко.

Посетить Кабинет Министров в виртуальном режиме можно по ссылке.

