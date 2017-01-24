Украинцы победили на международном фестивале снежной скульптуры (ФОТО)

Украинцы взяли главный приз на престижном международном фестивале снежной скульптуры World Snow Festival, который прошел в швейцарском горном поселке Гриндельвальд, передает «Сегодня».

Команда из четырех человек - Богдан Куцевич, Алексей Пода, Алексей Козак и Джонатан Райнер - за четыре дня соорудила из глыбы снега мистический плащ с посохом.

«Темой конкурса была магия, и вот наша задумка: у зрителя должно возникнуть ощущение, что маг только что ушел, оставив свои вещи, и любой желающий может их примерить. Поскольку многие команды на разных конкурсах делают скульптуры в своем фирменном стиле, мы теперь шутим, что на следующем соревновании сделаем штаны, свитер или другой фасон плаща!», - рассказал Алексей Пода.

Команда появилась четыре года назад и поучаствовала уже в семи конкурсах - в США, Китае, Норвегии и других странах. По словам ребят, условия всегда одинаковые: команда получает 25-30-тонный куб спресованного снега размером 3,5 на 3,5 метра и четыре дня на создание скульптуры.

«И тут как повезет - у нас, бывало, попадались камни и даже бутылки внутри куба. Потому за куб тянут жребий. От удачи зависит еще и расположение на площадке с освещением. Потому что солнечный свет имеет большое значение – без него скульптура не считывается и сливается с землей. В Гриндельвальде площадка была окружена горными хребтами на высоте 1000 метров, и солнце попадало на нее всего два часа в день. Зато простоять фигура может несколько месяцев» - рассказал Пода.