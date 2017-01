| Общество | 09:35 | 27.01.2017 Украинцы победили на международном фестивале снежной скульптуры (ФОТО) Украинцы взяли главный приз на престижном международном фестивале снежной скульптуры World Snow Festival, который прошел в швейцарском горном поселке Гриндельвальд, передает «Сегодня». Команда из четырех человек - Богдан Куцевич, Алексей Пода, Алексей Козак и Джонатан Райнер - за четыре дня соорудила из глыбы снега мистический плащ с посохом. «Темой конкурса была магия, и вот наша задумка: у зрителя должно возникнуть ощущение, что маг только что ушел, оставив свои вещи, и любой желающий может их примерить. Поскольку многие команды на разных конкурсах делают скульптуры в своем фирменном стиле, мы теперь шутим, что на следующем соревновании сделаем штаны, свитер или другой фасон плаща!», - рассказал Алексей Пода. Команда появилась четыре года назад и поучаствовала уже в семи конкурсах - в США, Китае, Норвегии и других странах. По словам ребят, условия всегда одинаковые: команда получает 25-30-тонный куб спресованного снега размером 3,5 на 3,5 метра и четыре дня на создание скульптуры. «И тут как повезет - у нас, бывало, попадались камни и даже бутылки внутри куба. Потому за куб тянут жребий. От удачи зависит еще и расположение на площадке с освещением. Потому что солнечный свет имеет большое значение – без него скульптура не считывается и сливается с землей. В Гриндельвальде площадка была окружена горными хребтами на высоте 1000 метров, и солнце попадало на нее всего два часа в день. Зато простоять фигура может несколько месяцев» - рассказал Пода. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7