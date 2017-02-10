Украине не нужны реформы для показа МВФ и ЕС, - Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины

|
Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, экс-посол Грузии в Украине Григол Катамадзе считает, что Украине нет смысла калькировать опыт проведения реформ какой-либо страны.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«В Украине люди хотят жить лучше. А для этого необходимы реформы. Но не для того, чтобы показать их Международному Валютному Фонду и Европейскому Союзу. В этом вся ошибка. Реформы нужны гражданам Украины, украинскому бизнесу. Украине нет смысла калькировать опыт проведения реформ какой-либо страны», - сказал он.