| Общество | 15:37 | 16.02.2017 Украине не нужны реформы для показа МВФ и ЕС, - Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, экс-посол Грузии в Украине Григол Катамадзе считает, что Украине нет смысла калькировать опыт проведения реформ какой-либо страны. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В Украине люди хотят жить лучше. А для этого необходимы реформы. Но не для того, чтобы показать их Международному Валютному Фонду и Европейскому Союзу. В этом вся ошибка. Реформы нужны гражданам Украины, украинскому бизнесу. Украине нет смысла калькировать опыт проведения реформ какой-либо страны», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7

