Украинец сделал мировое открытие в области лечения зрения

Украинский ученый-нейрофизиолог Антон Филипчук представил важное и прорывное исследование в области нейронауки, результаты которого в дальнейшем могут быть использованы для улучшения качества жизни людей, которые потеряли зрение или слух, передают «Подробности».

«Открытие заключается в том, что мозг мышей (следовательно, вероятно, и людей) «знает» о наличии недостатков зрения или других органов чувств еще до рождения, и способен запустить механизмы компенсации еще до первого контакта с окружающим миром», - рассказал Филипчук.

Ранее нейронаука базировалась на постулате, что развитие зон коры головного мозга, которые отвечают за органы чувств - зрение, слух и тактильные ощущения - происходит после рождения, во время взаимодействия с окружающей средой.

Ученым удалось установить, что зоны мозга, которые отвечают за ощущение, общаются между собой еще до нашего рождения.

«С помощью техники флуоресцентного кальция, молекулярной биологии и генетики, ученые открыли феномен спонтанных эмбриональных «кальциевых волн» - сигналов, которые распространяются между сенсорными ядрами таламуса коммуницируя различные сенсорные системы между собой без фактического сенсорного опыта. В случае, когда одна из сенсорных систем была повреждена до рождения, кальциевые волны в таламусе запускали процесс адаптации невредимых ощущений еще во время эмбрионального развития», - говорится в сообщении.

По мнению авторов открытия, его результаты открывают новые перспективы для возможности улучшения качества жизни пациентов с потерей органов чувств.