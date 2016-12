| Общество | 15:56 | 22.12.2016 Украинские энергетики прикладывают сверхусилия, чтобы спасти отрасль и предотвратить гуманитарную катастрофу, - ДТЭК Днепрооблэнерго Сегодня, 22 декабря, в Украине отмечается День энергетика и по традиции подводятся итоги энергетического года. В Днепропетровском академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко прошла торжественная встреча работников предприятий дистрибуции ДТЭК Энерго : ДТЭК Днепрооблэнерго – главного энергоснабжающего предприятия Днепропетровщины, ДТЭК Донецкоблэнерго, ДТЭК Высоковльтные сети и ПЭС-Энергоуголь (Донецкая область). Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. Директор по дистрибуции и сбыту электроэнергии ДТЭК Энерго Игорь Маслов отметил, что ДТЭК Днепрооблэнерго показали пример всей Украине эффективного взаимодействия власти и бизнеса. «Если вспоминать начало года, январь – это неплатежи, которые вырастали, как снежный ком. Сложные перспективы и совершенно непонятно, как из этого кризиса выходить. С радостью и словами искренней благодарности хочу сказать, что к сегодняшнему дню мы подошли с рядом успехов. Именно Днепр показал всей Украине пример эффективного взаимодействия власти и бизнеса. Здесь, на долгие годы вперед, мы решили проблему с оплатой за электроэнергию крупных должников с многолетними долгами. Этому примеру уже следуют другие города, как Павлоград, Кривой Рог и даже некоторые города Донецкой области. Вы прекрасно знаете о проблемах в Никополе и Марганце, что в городах нет централизованного теплоснабжения. Героическими усилиями наших энергетиков предотвращаем гуманитарную катастрофу в этих городах. Кроме этого, сбалансировали компанию, своевременно платим зарплату. На этой волне положительных событий, положительных результатов, хочу сказать большое спасибо всем, кто приложил к этому руку прямо и косвенно, днем или ночью. Хочу поблагодарить каждого, пожелать здоровья и терпения, оно необходимо, так как трудности еще будут. Стране нашей мира и спокойствия, а самое главное согласия», - сообщил Игорь Маслов. Генеральный директор ДТЭК Днепрооблэнерго Вадима Кухтий отметил, что за минувший год компании удалось стабилизировать работу предприятий на территории Донецкой области, а также реализовать большое количество инвестиционных проектов на Днепропетровщине. «Приятно подводить итоги еще одного энергетического года и итоги, когда мы можем с гордостью смотреть на уходящий год и говорить о том, что мы что-то достигли. Год действительно был непростым. Кроме этого, год был прорывной, нам удалось стабилизировать работу предприятий, которые находятся на территории Донецкой области. Мы много сделали в Днепроблэнерго, сделали рекордное количество ремонтных программ. Надеюсь, что наши энергокомпании Донецкого региона в следующем году тоже возьмут такой же большой темп. Но самый главный результат, что наши сотрудники после работы вернулись домой живые. Следующий год будет для нас одновременно и очень интересным, и очень тяжелым, поскольку впереди много амбициозных и серьезных задач, которые нам предстоит решить. Работы много. И она нам под силу. Я в этом уверен на 100%. В День энергетика хочу пожелать всем сотрудникам удовлетворения от достигнутых результатов, чтобы ваш опыт и профессионализм способствовали дальнейшему развитию компании, регионов и страны», - сказал Вадим Кухтий. Советник председателя областного совета, глава областной федерации работодателей Виктор Сергеев подчеркнул, что днепропетровские энергетики для решения проблем находят мудрые и компромиссные решения. «В канун профессионального праздника, Дня энергетика хочу передать слова глубокого уважения от областной власти, депутатского корпуса, понимания всю сложность работы, которую вы выполняете в непростых, можно сказать военных условиях в стране. Вы, энергетики приучили нас к тому, что надежно решаете вопросы энергообеспечения и наших жилищ, производств, всей нашей области. Когда мы говорим энергетики, мы подразумеваем – ДТЭК. Когда мы говорим ДТЭК, мы понимаем, что это энергетики, и не только на Днепропетровщине, а в целом по Украине. Я считаю, что наше Днепроблэнерго – одно из лучших предприятий в Украине. Более 1,5 млн семей, 40 тыс. предприятий региона получают электороэнергию от вас. Мы понимаем насколько сложно вам работать, много проблем приходиться решать, но вы всегда находите мудрые, компромиссные решения. Желаю успехов, тарифов, которыми бы вы обеспечили прибыльную работу вашему предприятию и они были бы подъемными для работодателей и горожан», - подчеркнул Виктор Сергеев.



В рамках торжественной встречи лучшие энергетики ДТЭК были отмечены дипломами и грамотами.

