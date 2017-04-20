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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:16 | 04.05.2017
Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»

Глава руководящего комитета Европейского вещательного союза Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что Украину и Россию могут отстранить от участия в «Евровидение» на три года за нарушение правил конкурса, передает Lb.ua.

По его словам, украинская сторона нарушила правила проведения конкурса, не допустив в страну участницу из России Юлию Самойлову.

«С украинской точки зрения, правовая ситуация ясна, но с точки зрения Европейского вещательного союза, это нарушение устава», - сказал Фрайлинг.

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Он подчеркнул, что Россия тоже нарушила устав, проигнорировав заседания по подготовке конкурса в Киеве, отметил он.

«Русские также нарушали, потому что они не принимали участие в различных предварительных встречах в Киеве, которые были обязательны... Будут ли санкции против Украины и России? Да, должны быть, потому что имеет место нарушение устава» - сказал Фрайлинг.
Санкции Европейского вещательного совета будут рассматриваться после окончания «Евровидения-2017», а вердикт предположительно вынесут 12 июня.
Речь идет о запрете на участие в конкурсе с 2018 по 2020 годы, денежном штрафе или выводе спонсорских акций.

 
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Теги: Украина, общество, культура

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