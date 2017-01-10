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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:04 | 13.01.2017
Укравтодор намерен ввести плату за проезд грузовиков

Исполняющий обязанности председателя Укравтодора Славомир Новак считает, что введение платы за проезд грузового транспорта по автомобильным дорогам является необходимой мерой, передают «Українські Новини».

«Сейчас депутаты вроде согласились ввести оплату за транзит грузового транспорта. Это отлично, но больше всего эксплуатируют украинские дороги именно отечественные грузоперевозчики. Будет честно, если украинские предприниматели станут платить за использование дорог наравне с иностранцами», - подчеркнул Новак.

Он также отметил, что такое решение сталкивается с сопротивлением аграрного лобби.

По словам Новака, он ведет споры с Бюджетным комитетом Верховной Рады о необходимости введения оплаты для грузового транспорта с самого начала своей работы в Укравтодоре.
Кабинет Министров утвердил распределение средств на эксплуатационное содержание дорог общего пользования в январе в размере 714,723 млн гривен.
 
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Теги: Украина, дороги

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