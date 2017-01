| Общество | 11:06 | 16.01.2017 Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на Днепропетровщине снизился на 40%, - эксперт Начальник ГУ Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области Андрей Кондратьев заявил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Днепропетровской области за последние две недели снизился на 40%. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Количество пациентов, обратившихся в медучреждения области с жалобами на грипп и ОРВИ, составляет порядка 15,5 тыс. человек, что на 15% меньше, чем неделе ранее. Карантинные мероприятия по школам закончились, сейчас в них уже нет необходимости», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

