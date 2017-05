| Общество | 15:48 | 05.05.2017 Ушел из жизни актер, сыгравший в фильмах «Солдаты» и «Штрафбат» В городе Орле (РФ) скончался актер Сергей Фетисов, известный по ролям в сериалах «Солдаты» и «Штрафбат», передает «Корреспондент». Актер скончался вследствие продолжительной болезни на 65-м году жизни. Подробности смерти не сообщаются, известно, что актер долгое время боролся с болезнью, но безуспешно. На счету Фетисова более 18 киноролей, а также десятки ролей в спектаклях. Последний раз актер вышел на сцену в 2016 году, сыграв в спектакле «Иван Грозный».

