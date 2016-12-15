Ушел из жизни певец Джордж Майкл

На 54-м году жизни ушел из жизни британский музыкант Джордж Майкл, передает «Русская служба BBC».

По предварительной информации, певец мирно скончался у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии.

Смерть исполнителя подтвердила и местная полиция. Ее причины ни издатель, ни полицейские не сообщают. Известно только, что никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три «Грэмми» и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

