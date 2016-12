| Общество | 09:07 | 26.12.2016 Ушел из жизни певец Джордж Майкл На 54-м году жизни ушел из жизни британский музыкант Джордж Майкл, передает «Русская служба BBC». По предварительной информации, певец мирно скончался у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии. Смерть исполнителя подтвердила и местная полиция. Ее причины ни издатель, ни полицейские не сообщают. Известно только, что никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила. Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов. За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три «Грэмми» и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7