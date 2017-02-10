Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:22 | 16.02.2017
Услуга переноса номера в Украине заработает не ранее конца 2017 года

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации разработала ориентировочный план мер по внедрению услуги переноса абонентских номеров (Mobile number portability), согласно которому услуга заработает не раньше, чем в конце текущего года.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, план предусматривает разработку технических условий на создание централизованной базы данных перенесенных номеров, согласование взаимодействия базы с телекоммуникационными сетями, монтаж соответствующего оборудования и так далее.

При этом четкий срок запуска услуги в плане не прописан.

Так, решение о сроках начала действия в Украине услуги MNP Нацкомиссия должна будет принять до 7 ноября. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
16.02.2017 14:16 Социальная сеть для ОСМД, интерактивная карта достопримечательностей: чем собираются обновить имидж Днепра
15.02.2017 18:22 Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике
15.02.2017 12:59 В Кривом Роге 22-летний парень избил и изнасиловал девушку
10.02.2017 15:37 В Днепре поминки завершились убийством вдовы
10.02.2017 13:31 Филатов стал токсичным, от него уже бегут соратники, - депутат
Последние новости
16.02.2017
15:22		 Услуга переноса номера в Украине заработает не ранее конца 2017 года
16.02.2017
15:19		 В Днепре коммерческий банк рядом нарушений завладел имуществом предпринимателя, - юрист
16.02.2017
14:20		 В этом году реабилитацию по-европейски уже прошли 127 бойцов Днепропетровщины, - Валентин Резниченко
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика