Услуга переноса номера в Украине заработает не ранее конца 2017 года

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации разработала ориентировочный план мер по внедрению услуги переноса абонентских номеров (Mobile number portability), согласно которому услуга заработает не раньше, чем в конце текущего года.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, план предусматривает разработку технических условий на создание централизованной базы данных перенесенных номеров, согласование взаимодействия базы с телекоммуникационными сетями, монтаж соответствующего оборудования и так далее.

При этом четкий срок запуска услуги в плане не прописан.

Так, решение о сроках начала действия в Украине услуги MNP Нацкомиссия должна будет принять до 7 ноября.