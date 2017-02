| Общество | 15:22 | 16.02.2017 Услуга переноса номера в Украине заработает не ранее конца 2017 года Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации разработала ориентировочный план мер по внедрению услуги переноса абонентских номеров (Mobile number portability), согласно которому услуга заработает не раньше, чем в конце текущего года. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, план предусматривает разработку технических условий на создание централизованной базы данных перенесенных номеров, согласование взаимодействия базы с телекоммуникационными сетями, монтаж соответствующего оборудования и так далее. При этом четкий срок запуска услуги в плане не прописан. Так, решение о сроках начала действия в Украине услуги MNP Нацкомиссия должна будет принять до 7 ноября. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7