| Общество | 13:54 | 27.12.2016 УЗ назначила 36 дополнительных поездов на Новогодние праздники На период новогодних и рождественских праздников УЗ назначила ряд дополнительных поездов на популярных направлениях Днепр - Львов, Киев - Ужгород, Киев - Черновцы, Киев - Сумы и Киев - Хмельницкий. Всего на зимние праздники к услугам пассажиров уже 36 дополнительных поездов в разных направлениях на 228 рейсов - это более 300 тыс. мест. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці» На период с 23 декабря по 11 января назначены дополнительные поезда: 1. № 191/192 Киев - Львов отправлением из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 6, 8, 9, 10 января, обратно 29, 30 декабря и 1, 2, 7, 8, 9, 10 января.

2. № 243/244 Киев - Львов, из Киева и из Львова 29, 30, 31 декабря, 8, 9 января.

3. № 252 Львов - Киев, на 29, 30 декабря.

4. № 197/198 Киев - Ковель, отправление из Киева 30, 31 декабря, 6, 8, 9 января, из Ковеля 30 декабря, 1, 7, 8, 9 января.

5. № 207 Киев - Ужгород отправлением из Киева 23-30 декабря, 1-10 января, обратно 24-31 декабря, 2-11 января.

6. № 239 Киев - Ужгород, из Киева 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января, обратно из Ужгорода 29, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января.

7. № 249/250 Киев - Ивано-Франковск, Черновцы, из Киева 28, 30 декабря, 12, 3, 4, 5,7, 8, 9 января, обратно 29, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 января.

8. № 219/220 Киев - Черновцы, из Киева и Черновцов 29 декабря.

9. № 217/218 Киев - Ворохта, из Киева отправление 22-30 декабря, 1-9 января, обратно из Ворохты 23-29 декабря, 2-10 января.

10. № 151/152 Киев - Хмельницкий отправлением из Киева и Хмельницкого 31 декабря.

11. № 202 Хмельницкий - Киев отправится в рейс 2 января.

12. № 274 Каменец-Подольский - Киев на 31 декабря.

13. № 182/504 Киев - Новоалексеевка, из Киева 30, 31 декабря, с Новоалексеевка к Днепру 31 декабря.

14. № 796/795 Киев - Сумы, отправление из Киева и Сум 30, 31 декабря, 8,9 января.

15. № 162/298 Николаев - Киев, из Николаева 27, 29 декабря, 3, 9 января, из Киева 28, 30 декабря, 4, 10 января.

16. № 206/205 Николаев - Киев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30 декабря, 9 января, обратно 24, 25, 29, 30, 31 декабря, 9 января.

17. № 223/224 Киев - Одесса, отправление из Киева 30, 31 декабря, 9 января, из Одессы - 30 декабря, 9 января.

18. № 175/176 Киев - Кривой Рог, отправление из Киева и Кривого Рога 29, 30, 31 декабря, 9 января.

19. № 180/179 Киев - Днепр, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 8, 9 января, обратно из Днепра 29, 30 декабря, 1, 2, 8, 9 января.

20. № 184 Киев - Мариуполь, отправление из Киева 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 8, 10 января, из Мариуполя 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января.

21. № 228 Одесса - Львов, из Одессы 23-30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 января, из Львова 24-31 декабря, 2-6, 8, 9 января.

22. № 242/241 Одесса - Ужгород, из Одессы 24, 26, 28, 29, 30 декабря, 3, 5, 7, 9 января, обратно из Ужгорода 25, 27, 29, 31 декабря, 4, 6, 8, 10 января.

23. № 270/269 Одесса - Харьков отправлением из Одессы 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 5, 7, 9 января, обратно из Харькова 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 6 , 8, 10 января.

24. № 231 Днепр - Ивано-Франковск, с Днепра 23-30 декабря, 1-11 января, обратно 24-31 декабря, 2-11 января.

25. № 212 Запорожье - Днепр - Львов, из Запорожья 23, 25, 27, 29 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно из Львова 24, 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января.

26. № 275/276 Днепр - Львов, с Днепра 29 декабря, 1, 3, 4, 5, 7, 9 января, обратно из Львова 2, 4, 6, 8, 10 января.

27. № 278 Кривой Рог - Днепр - Львов, из Кривого Рога 28 декабря, 2 января, обратно 3 января

28. № 279/280 Днепр - Львов, 31 декабря в обоих направлениях.

29. № 235 Харьков - Ужгород, из Харькова 23, 26, 29 декабря, 1, 4, 7, 10 января, обратно 24, 27, 30 декабря, 2, 5, 8, 11 января.

30. № 63/64 Харьков - Львов, из Харькова 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 1 - 11 января, обратно 27-31 декабря, 2 - 11 января.

31. № 151/152 Львов - Ивано-Франковск, в обоих направлениях 30, 31 декабря, 9 января;

32. № 173 Львов - Ужгород, в обоих направлениях 29, 30 декабря.

33. № 248/258 Львов - Одесса, из Львова 29 декабря, обратно 30 декабря.

34. № 728/727 Киев - Харьков, в обоих направлениях 23, 25, 29, 30 декабря, 2, 6, 9 января.

35. № 751/752 Киев - Львов, в обоих направлениях 29, 30 декабря.

36. № 258/248 Одесса - Львов, из Одессы 2, 4, 6, 8 января и обратно из Львова 3, 5, 7, 9 января. Также на зимние праздники «Укрзалізниця» увеличила периодичность курсирования 8 круглогодичных поездов, которые совершат дополнительные рейсы в пиковые дни:

1. № 668 Ковель - Черновцы, из Ковеля отправления 29 декабря, обратно 30 декабря.

2. № 063/064 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно 25, 27, 29,31 декабря, обратно 3, 5, 7, 9 января.

3. № 134 Николаев - Ивано-Франковск, из Николаева 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8 января, обратно 27, 28, 30, 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 января.

4. № 136 Одесса - Черновцы, из Одессы 24, 26, 28, 30, 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, обратно из Черновцов 25, 27, 29, 31 декабря, 1, 3, 5, 7, 9 января.

5. № 148 Одесса - Киев, из Одессы 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 7,9 января, из Киева 25, 27, 29, 31 декабря, 3

