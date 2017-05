| Общество | 15:56 | 16.05.2017 «Укрзалізниця» назначила 4 дополнительных поезда на Троицу К празднику Троицы «Укрзалізниця» назначила 4 дополнительных поезда: «Киев – Ужгород», «Киев - Ивано-Франковск – Черновцы», «Днепр – Киев», «Днепр - Ивано-Франковск». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ. Так, в период с 2 по 5 июня будут курсировать следующие дополнительные поезда: 1. №207 «Киев – Ужгород», из Киева – 2, 4 июня, из Ужгорода – 3, 5 июня.

2. №249 / 250 «Киев - Ивано-Франковск – Черновцы», из Киева – 2, 4 июня, из Черновцов – 3, 5 июня.

3. №179 «Днепр – Киев», из Днепра и Киева – 3, 5 июня.

4. №231 «Днепр - Ивано-Франковск», из Днепра – 2, 4 июня, из Ивано-Франковска – 3, 5 июня.

