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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:38 | 28.12.2016
УЗ назначила дополнительный поезд из Днепра во Львов

Для обеспечения повышенного спроса пассажиров на перевозки в период зимних праздников Приднепровская железная дорога назначила курсирование дополнительного ночного скорого поезда № 279/280 сообщением «Днепр - Львов - Кривой Рог-Главный».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ.

Сообщается, что поезд отправится из Днепра 31 декабря в 00:47 в тот же день в 20:30 прибудет во Львов, а в 21:41 отправится в обратном направлении. На станцию «Кривой Рог-Главный» прибудет 1 января в 12:48.

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Этим поездом в город Льва могут также добраться жители Каменского, Верхнеднепровска, Верховцево, Вольногорска, Пятихаток, Александрии, Знаменки, Казатина, Шепетовки, Здолбунова.

На обратном пути поезд будет курсировать через Здолбунов, Шепетовку, Казатин, Знаменку, Александрию, Пятихатки, Желтые Воды.
 
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