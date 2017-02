| Общество | 16:51 | 02.02.2017 УЗ провела выставку постельного инвентаря и готовится менять матрацы и подушки в вагонах Сегодня, 2 февраля 2017 года, в помещении Южного вокзала станции «Киев-Пассажирский» состоялась выставка мягкого съемного инвентаря для экипировки пассажирских вагонов. На ней 14 отечественных производителей представили комплекты постельного белья, подушки, матрасы, одеяла, полотенца, простыни и другие текстильные изделия, необходимые для экипировки пассажирских вагонов. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Укрзалізниця». В ведомстве отмечают, что в 2017 году в пассажирском секторе запланировано массово заменять инвентарь: подушки, одеяла и матрасы - на более удобные для пользования. «Сегодняшняя выставка проводится по поручению правления Укрзализныци. Время обновляться, отказываться от использования в поездах перьевых подушек и другого устаревшего съемного инвентаря. Проект соответствующего приказа уже на рассмотрении в Министерстве инфраструктуры Украины. Мы рассчитываем к марту получить согласование на обновление стандартов и сделать 2017 годом массового обновления», - рассказал директор по пассажирским перевозкам и сервису УЗ Игорь Романков. В частности, предусмотрено приобрести более 581 тыс. новых комплектов постельного белья, почти 28 тыс. зимних и 18 тыс. летних одеял и более 19 тыс. матрасов. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, транспорт, УЗ Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

