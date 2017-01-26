В Днепре курсанты Академии СБУ презентовали спектакль-реквием «Война без срока ...»

В Днепре СБУ презентовала благотворительное представление-реквием «Война без срока ...курсантов Академии.

СБУ и выставку картин «Невидимая стража», посвященные памяти погибших сотрудников спецслужбы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

Во время представления курсанты от имени Героев Службы правдиво рассказали об их жизненные истории без прикрас и пафоса.

В постановке использованы фото- и видеоматериалы о Героях, цитаты из интервью, воспоминания родных, а также фрагменты фильмов, сделанных Академией.

Постановку, которая состоялась в зале облгосадминистрации, посетили молодежь местных учебных заведений, коллеги погибших сотрудников, представители власти области и города, предприниматели.

Выставка портретов погибших Героев СБУ открыл заместитель Председателя СБУ Вадим Поярков.

«Я горжусь тем, что сегодня в Днепре могу лично представить благотворительную акцию СБУ, все собранные средства будут переданы на нужды Днепропетровского военного госпиталя», - отметил он.

Руководитель Национальной академии СБУ Сергей Кудинов рассказал, что представление и портреты созданы курсантами и сотрудниками учебного заведения по собственному зову.

«Моя личная позиция и всех сотрудников Службы, мы должны использовать каждую возможность для памяти наших Героев. Пока они в наших сердцах и в наших воспоминаниях, то Герои действительно умирают», - подчеркнул Сергей Кудинов.

В день памяти Героев Крут Вадим Поярков подчеркнул важность сохранения исторической памяти. «Уверен, что мир будет и победу мы получим, но не ценой уступок агрессору.

Погибшие Герои разных поколений не простят нам даже сантиметра потерянной территории и предательства интересов Родины », - отметил он. В Днепре курсанты Академии посетили музей «Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО». В ближайшее время курсанты Академии представят благотворительное представление-реквием зрителям в Одессе, Виннице и Львове.