| Общество | 14:06 | 30.01.2017 В Днепре курсанты Академии СБУ презентовали спектакль-реквием «Война без срока ...» В Днепре СБУ презентовала благотворительное представление-реквием «Война без срока ...курсантов Академии. СБУ и выставку картин «Невидимая стража», посвященные памяти погибших сотрудников спецслужбы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ. Во время представления курсанты от имени Героев Службы правдиво рассказали об их жизненные истории без прикрас и пафоса. В постановке использованы фото- и видеоматериалы о Героях, цитаты из интервью, воспоминания родных, а также фрагменты фильмов, сделанных Академией. Постановку, которая состоялась в зале облгосадминистрации, посетили молодежь местных учебных заведений, коллеги погибших сотрудников, представители власти области и города, предприниматели. Выставка портретов погибших Героев СБУ открыл заместитель Председателя СБУ Вадим Поярков. «Я горжусь тем, что сегодня в Днепре могу лично представить благотворительную акцию СБУ, все собранные средства будут переданы на нужды Днепропетровского военного госпиталя», - отметил он. Руководитель Национальной академии СБУ Сергей Кудинов рассказал, что представление и портреты созданы курсантами и сотрудниками учебного заведения по собственному зову. «Моя личная позиция и всех сотрудников Службы, мы должны использовать каждую возможность для памяти наших Героев. Пока они в наших сердцах и в наших воспоминаниях, то Герои действительно умирают», - подчеркнул Сергей Кудинов. В день памяти Героев Крут Вадим Поярков подчеркнул важность сохранения исторической памяти. «Уверен, что мир будет и победу мы получим, но не ценой уступок агрессору. Погибшие Герои разных поколений не простят нам даже сантиметра потерянной территории и предательства интересов Родины », - отметил он. В Днепре курсанты Академии посетили музей «Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО». В ближайшее время курсанты Академии представят благотворительное представление-реквием зрителям в Одессе, Виннице и Львове.

