| Общество | 12:04 | 12.01.2017 В Минздраве предупреждают о новой волне гриппа Руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская заявила, что новая волна эпидемии гриппа в Украине ожидается в феврале и может продержаться до начала апреля, передает «112 Украина». «Вторую волну гриппа мы ожидаем начиная с февраля до начала апреля. Дети выйдут с каникул на занятия. Это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции» – отметила Дыхановская. По ее словам, сейчас зафиксирована тенденция к уменьшению заболеваемости, однако эти данные могут не отражать реальной картины. «Сейчас мы наблюдаем закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года. Это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях. Однако, это может не отражать реальную картину. Мы видим, что в 13 областях Украины показатели заболеваемости превысили эпидемических порогов от 2,5 % в Херсонской области до 58% в Черкасской» – добавила Дыхановская.

