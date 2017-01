| Общество | 12:41 | 25.01.2017 В Украине планируют сократить срок действия водительских прав до 5-15 лет, - Деева Заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева сообщила, что в главном сервисном центре МВД готовят законопроект, который внесет ряд изменений в Правила дорожного движения, в частности уменьшит срок действия водительских прав до 5-15 лет, внедрит микрочип как составляющую данного удостоверения и унормирует возраст получения прав для разных категорий транспорта, передает «Канал 112». Она отметила, что для продвижения процесса Евроинтеграции нужно выполнить требования директив ЕС, в частности Директивы 2006/126/ЕС о водительских правах. Речь идет о нормировании возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств, гармонизации категорий и подкатегорий транспортных средств, внедрении микрочипа как составной части удостоверения водителя и новых сроках действия удостоверений. «Чего же ждать от этих нововведений? Конечно же, большей безопасности и свободы дорожного движения. Нормирование возраста получения прав расширит доступ к управлению отдельными категориями транспорта, микрочипы обеспечат защиту от подделок, а пересмотр сроков действия будет способствовать большей безопасности дорожного движения. Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. По требованиям Директивы нормами должны будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям. Кстати, категории транспорта также будут пересмотрены» - сообщила Деева. Кроме того, Деева напомнила о принятии Верховной Радой закона №0124 «О присоединении к Протоколу о внесении поправок в пункт а) части первой статьи 1 и части первой и пункта b) части третьей статьи 14 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)». Он также должен выполнить требования директив Евросоюза, но на этот раз в сфере обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

