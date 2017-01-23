Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:41 | 25.01.2017
В Украине планируют сократить срок действия водительских прав до 5-15 лет, - Деева

Заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева сообщила, что в главном сервисном центре МВД готовят законопроект, который внесет ряд изменений в Правила дорожного движения, в частности уменьшит срок действия водительских прав до 5-15 лет, внедрит микрочип как составляющую данного удостоверения и унормирует возраст получения прав для разных категорий транспорта, передает «Канал 112».

Она отметила, что для продвижения процесса Евроинтеграции нужно выполнить требования директив ЕС, в частности Директивы 2006/126/ЕС о водительских правах.

Речь идет о нормировании возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств, гармонизации категорий и подкатегорий транспортных средств, внедрении микрочипа как составной части удостоверения водителя и новых сроках действия удостоверений.

«Чего же ждать от этих нововведений? Конечно же, большей безопасности и свободы дорожного движения. Нормирование возраста получения прав расширит доступ к управлению отдельными категориями транспорта, микрочипы обеспечат защиту от подделок, а пересмотр сроков действия будет способствовать большей безопасности дорожного движения. Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. По требованиям Директивы нормами должны будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям. Кстати, категории транспорта также будут пересмотрены» - сообщила Деева.

Кроме того, Деева напомнила о принятии Верховной Радой закона №0124 «О присоединении к Протоколу о внесении поправок в пункт а) части первой статьи 1 и части первой и пункта b) части третьей статьи 14 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)». Он также должен выполнить требования директив Евросоюза, но на этот раз в сфере обеспечения безопасности при перевозке опасных грузов. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
25.01.2017 12:18 В Днепропетровской области солдат-контрактник изнасиловал и ограбил 25-летнюю девушку
24.01.2017 11:58 В Днепре прошел вечер памяти журналиста Александра Черникова, погибшего в зоне АТО
24.01.2017 10:13 В Днепре охранник магазина избил посетителя
23.01.2017 16:13 Жительница Днепра отметила 100-летний юбилей
23.01.2017 11:54 Гидрометцентр предупредил украинцев о резком похолодании
Последние новости
25.01.2017
13:51		 Спасатели сбили опасные ледяные глыбы с крыши днепровской детской больницы (ФОТО)
25.01.2017
13:39		 В Украину идет похолодание
25.01.2017
13:19		 Житель Днепропетровской области изнасиловал 8-летнего киевлянина
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика