В 10 областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности

В десяти областях Украины из-за плохой погоды наблюдается критический уровень аварийности на дорогах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Сообщается, что за прошлые сутки, 12 января, в результате осложненных погодных условий на дорогах Украины погибли 6 человек и 66 травмированы. Критической по уровню аварийности является ситуация в десяти регионах Украины.

Критичный уровень аварийности зафиксирован в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях.

Еще в 9 областях уровень аварийности остается высоким.

Также в Одесской области на автодорогах Р-55 и Р-71 ограничено движение автотранспорта.