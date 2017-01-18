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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:01 | 23.01.2017
В 2016 года розничная торговля алкоголем, табаком и топливом принесла в бюджет Днепропетровщины почти 1 млрд грн

Начальник отдела лицензирования и контроля за оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Днепропетровской области Ольга Вишневка на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказала, какую сумму налогов по итогам прошлого года уплатили предприниматели, занимающиеся производством, продажей и импортом алкогольных напитков, пива, сигарет и топлива.

«В 2016 году налоговыми органами Днепропетровской области осуществлялся контроль за деятельностью 25 субъектов предпринимательской деятельности – производителями и импортерами подакцизной продукции. В бюджет они уплатили 840 млн грн акцизного налога, в том числе производителями 718 млн грн и импортерами – 122 млн грн.

По итогам 2016 года предприниматели уплатили в бюджет Днепропетровской области 933 млн грн налогов с розничной торговли алкоголем, табаком и топливом», - сказала она. 

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Теги: бюджет, Днепропетровщина

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