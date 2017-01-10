В 2016 году более 7,2 тыс детей Днепропетровщины получили свидетельство о рождении в роддомах

Главный специалист отдела государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Елена Бурчак сообщила, что по итогам 2016 года 7 222 ребенка Днепропетровщины получили свиделельство о рождении прямо в роддоме.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«19 ЗАГСов в Днепропетровской области проводят регистрацию детей в 20 роддомах региона. Одновременно родителям выдаются документы о рождении ребенка. В 2016 году в роддомах было зарегистрировано 7 222 ребенка. Всего с момента внедрения услуги – 7341 свидетельство о рождении выдано. Это очень удобно, не нужно больше бегать по кабинетам. Также можно получить справку о регистрации места жительства ребенка. Эта справка выдается по желанию родителей. Все эти услуги бесплатные», - сказала она.