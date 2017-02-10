В 2016 году больницы Днепропетровщины не получили ни одного расходника для кардиохирургии, - Олег Шашко

Заведующий детским отделением Днепропетровского областного клинического центра кардиологии и кардиохирургии Олег Шашко заявил, что в 2016 году ни одна из клиник по кардиохирургии Днепропетровской области не получила ни одной единицы расходных материалов.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Детская хирургия является высокотехнологичной специальностью медицины. Реальная себестоимость даже самой элементарной операции с искусственным кровообращением достигает около 150 тыс. грн. Наше отделение существует с 2008 года и финансировалось достаточно не плохо. На плечи родителей ложилось 5-10% от стоимости лечения. Но за 2016 год ни одна из клиник по кардиохирургии не получила ни одной единицы расходных материалов. Ни оксигенаторов для детей и взрослых, ни одного клапанного протеза, ни одного кардиостимулятора, ни одного стента и пр. Поэтому любая помощь, оказанная меценатами, - неоценима», - сказал он.

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