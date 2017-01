| Общество | 12:41 | 27.01.2017 В 2016 году Днепропетровская таможня открыла 150 дел о нарушениях таможенных правил Начальник отдела информационно-аналитической работы управления противодействия таможенным правонарушений Днепропетровской Виталий Аксютин сообщил, что в 2016 году Днепропетровская таможня открыла 150 дел о нарушениях таможенных правил. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». По его словам, на сумму более, чем 106 млн. грн. «В течение отчетного периода Днепропетровской таможней ГФС о нарушении таможенных правил составлено 150 протоколов о нарушении таможенных правил на сумму 106 млн.478 тис.654 грн.

В 2016 году увеличено количество дел о нарушении таможенных правил по извлекаемым предметам правонарушений, так было составлено ЗО протоколов о нарушении таможенных правил и изъято товаров на сумму 9 млн. 268 тыс. 319 грн. Открыто производства по делам нарушенным в зоне деятельности Днепропетровской таможни ГФС за январь - декабрь 2016 таможней было направлено на рассмотрение в суд 54 дела на сумму 110 млн. 160 тыс. 473 грн. В 2016 году судом рассмотрено 54 дела (с учетом дел 2015 года) на сумму 116 млн. 119 тыс. 355 грн», - сообщил он. По его словам, таможней наложено штрафов в 74 делах на сумму 12млн О66 тис.757грн. «Взыскано штрафов таможней и судом на сумму 680 тыс. 009 грн. (Таможней взыскано - 533 тыс. 860 грн., Судом - 146 тыс. 149 грн.)», - отметил он. Кроме этого, Виталий Аксютин сообщил, что за прошлый год днепропетровской таможней конфисковано товар на сумму почти 455 тыс. грн. «С начала года в Государственной исполнительной службе м. Днепр находятся конфискованные товары на сумму 454 тыс. 545 грн., За последнее время дополнительно для реализации было передано конфискованных товаров на сумму 53 тыс. 582 грн. Перечислено средств в Госбюджет от реализации предметов ПМЖ на сумму 130 тыс. 285 грн. По постановлениям суда и таможни перечислено в Госбюджет штрафов на сумму 675 тыс. 708грн», - сообщил он facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7