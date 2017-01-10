В 2016 году на Днепропетровщине мальчиков родилось почти на 1 тыс. больше, чем девочек

Главный специалист отдела государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Елена Бурчак сообщила, что согласно статистике, в 2016 году в Днепропетровской области было зарегистрировано 31 243 новорожденных.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Это на 2 435 детей меньше, чем в 2015 году, когда зарегистрировали 33 678 малышей.

Согласно данным отдела статистики населения, за 11 месяцев в области родилось 14 680 мальчиков и 13 793 девочки», - сказала она.