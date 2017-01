| Общество | 13:29 | 12.01.2017 В 2016 году на Днепропетровщине мальчиков родилось почти на 1 тыс. больше, чем девочек Главный специалист отдела государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Елена Бурчак сообщила, что согласно статистике, в 2016 году в Днепропетровской области было зарегистрировано 31 243 новорожденных. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Это на 2 435 детей меньше, чем в 2015 году, когда зарегистрировали 33 678 малышей. Согласно данным отдела статистики населения, за 11 месяцев в области родилось 14 680 мальчиков и 13 793 девочки», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

