В 2016 году на Днепропетровщине родились Франк-Оливье и Ю Джин

Главный специалист отдела государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Елена Бурчак на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказала, какими редкими, нетрадиционными и двойными именами в прошлом году называли новорожденных.

«Редкие и нетрадиционные имена, которые давали девочкам: Абигель, Адель, Аделаида, Аксинья, Амелия, Вирсавия, Доминика, Донья, Бажанна, Доминика, Квитка, Златослава, Устина, Клеопатра, Лучезара, Мадонна, Маричка, Марселина, Матильда, Мирабель, Нотелла, Новелла, Оливия, Персия, Сулумита, Тувия, Феруза, Флора, Ульяна, Юнона, Янсенмин, Ясна, Доминика, Малина, Радомира и пр.

Мальчиков называли: Амадор, Арамис, Арнольд, Ахмаджо, Автандий, Алмаз, Божен, Богуслав, Болинат, Бронислав, Владимирос, Вениамин, Вильям, Влас, Герман, Гордей, Григорий, Дамир, Дарий, Деа, Добрыня, Елисей, Ермак, Ермолай, Эммануил, Зорян, Зореслав, Ильяс, Камилжахон, Керуш, Леонард, Любомир, Лука, Марсель, Микаэль, Мэтью, Оскар, Палладий, Ричард, Савелий, Самсон, Северин, Сократ, Соломон, Тигран, Тимати, Феликс, Франческо, Шохжохон, Яромир, Ясин и пр.

Читайте также: В 2016 году на Днепропетровщине мальчиков родилось почти на 1 тыс. больше, чем девочек

Называли детей и двойными именами: Адже-Регина, Анна-Мария, Анна Мишель, Эммили Бертина, Эрика-Санта, Дарья Ирель, Екатерина-Кадер, Злата-Аврора, Кимя-Филисети, Лидия Любава, Мария-Владислава, Мия-Мария, Моника Элиссон, Сафина-Гликерия, София Соня, Сильвия-Асама, Дарья-Екатерина, Фей Дай Ли Роза, Ю Джин Встречаются также и двойные мужские имена: Адам Давид, Даниял Шагир, Гарольд Роберт, Князь Кемаль Александр-Сиддикки, Франк-Оливье, Ян-Гавриил и пр.», - сказала она.

Читайте также: Какие имена детей были самыми популярными среди жителей Днепропетровской области в 2016 году