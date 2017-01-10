Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
13.01.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Украинцам запретили совершать покупки за наличные свыше 50 тыс. грн»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:55 | 12.01.2017
В 2016 году на Днепропетровщине родились Франк-Оливье и Ю Джин

Главный специалист отдела государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Елена Бурчак на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказала, какими редкими, нетрадиционными и двойными именами в прошлом году называли новорожденных.

«Редкие и нетрадиционные имена, которые давали девочкам: Абигель, Адель, Аделаида, Аксинья, Амелия, Вирсавия, Доминика, Донья, Бажанна, Доминика, Квитка, Златослава, Устина, Клеопатра, Лучезара, Мадонна, Маричка, Марселина, Матильда, Мирабель, Нотелла, Новелла, Оливия, Персия, Сулумита, Тувия, Феруза, Флора, Ульяна, Юнона, Янсенмин, Ясна, Доминика, Малина, Радомира и пр.

Мальчиков называли: Амадор, Арамис, Арнольд, Ахмаджо, Автандий, Алмаз, Божен, Богуслав, Болинат, Бронислав, Владимирос, Вениамин, Вильям, Влас, Герман, Гордей, Григорий, Дамир, Дарий, Деа, Добрыня, Елисей, Ермак, Ермолай, Эммануил, Зорян, Зореслав, Ильяс, Камилжахон, Керуш, Леонард, Любомир, Лука, Марсель, Микаэль, Мэтью, Оскар, Палладий, Ричард, Савелий, Самсон, Северин, Сократ, Соломон, Тигран, Тимати, Феликс, Франческо, Шохжохон, Яромир, Ясин и пр.

Читайте также: В 2016 году на Днепропетровщине мальчиков родилось почти на 1 тыс. больше, чем девочек

Называли детей и двойными именами: Адже-Регина, Анна-Мария, Анна Мишель, Эммили Бертина, Эрика-Санта, Дарья Ирель, Екатерина-Кадер, Злата-Аврора, Кимя-Филисети, Лидия Любава, Мария-Владислава, Мия-Мария, Моника Элиссон, Сафина-Гликерия, София Соня, Сильвия-Асама, Дарья-Екатерина, Фей Дай Ли Роза, Ю Джин Встречаются также и двойные мужские имена: Адам Давид, Даниял Шагир, Гарольд Роберт, Князь Кемаль Александр-Сиддикки, Франк-Оливье, Ян-Гавриил и пр.», - сказала она. 

Читайте также: Какие имена детей были самыми популярными среди жителей Днепропетровской области в 2016 году
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
12.01.2017 12:04 Мать не узнала обгоревшего сына, - Сергей Рыженко
11.01.2017 10:27 НБУ решил ликвидировать Platinum Bank
10.01.2017 16:55 Медики объяснили, чем опасна одежда из секонд-хэнда
10.01.2017 16:24 В Днепропетровской области драка в электричке закончилась смертью пассажира
10.01.2017 10:23 В Колумбии обрушился подвесной мост: есть погибшие
Последние новости
12.01.2017
14:47		 Завтра в Украине гололедица и сильный ветер
12.01.2017
14:27		 В 2016 году более 7,2 тыс детей Днепропетровщины получили свидетельство о рождении в роддомах
12.01.2017
14:16		 В Днепропетровской области двое мужчин зарезали таксиста чтобы не платить за проезд
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика