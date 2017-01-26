В 2017 году на Земле начнется Ледниковый период, - ученые

Ученые считают, что людям не стоит ожидать глобального потепления до 2040 года, передают «Подробности».

Так, в 2017 году на нашей планете начинается малый Ледниковый период, который продлится десять лет. Об этом свидетельствуют пятна на Солнце, от которых зависит активность данного космического тела. Чем меньше вспышек и пятен имеет светило, тем меньше оно греет Землю. Как следствие, на нашей планете будет холодать.

Кроме того, ученые наблюдают за Солнцем давно. Они замечают, что пятен на нем с каждым годом все меньше и меньше. При этом меняется и температурный режим на планете. Он все больше склоняется к отрицательным температурам. На планете холодает. Особенно это заметно в зимнее время.

По словам ученых, такая тенденция сохранится до 2030 года. Все это время пятен на Солнце будет все меньше и меньше, а температура будет все время понижаться. В 2030 году этот процесс приостановится, после чего Ледниковый период продлится еще десять лет. После 2040 года начнется постепенное потепление.