| Общество | 11:27 | 26.12.2016 В 2017 году в Украине появится дорожно-патрульная полиция Заместитель главы департамента превентивной деятельности Нацполиции Иван Прохоренко заявил, что с 2017 года стартует набор в новое подразделение МВД — Дорожно-патрульную службу, передает Capital.ua. По его словам, в ДПС будут следить за безопасностью на дорогах и соблюдением ПДД как в населенных пунктах, так и на трассах. Полицейские также будут патрулировать ключевые загородные шоссе. На первых порах в новую службу наберут около 2,6 тыс. человек. На службу патрульные выйдут с лета, а окончательно подразделение будет сформировано до декабря.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7