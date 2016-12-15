В 2017 году в Украине появится дорожно-патрульная полиция

Заместитель главы департамента превентивной деятельности Нацполиции Иван Прохоренко заявил, что с 2017 года стартует набор в новое подразделение МВД — Дорожно-патрульную службу, передает Capital.ua.

По его словам, в ДПС будут следить за безопасностью на дорогах и соблюдением ПДД как в населенных пунктах, так и на трассах.

Полицейские также будут патрулировать ключевые загородные шоссе.

На первых порах в новую службу наберут около 2,6 тыс. человек.

На службу патрульные выйдут с лета, а окончательно подразделение будет сформировано до декабря.

