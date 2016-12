| Общество | 10:31 | 26.12.2016 В 2017-м в Украине появится кредитный реестр, – НБУ Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) приступит к созданию кредитного реестра еще до принятия соответствующего закона, передает «Новое время». «Создать сам реестр НБУ может и без закона, и мы как регулятор можем обязать банки наполнять его. Но давать банкам информацию из кредитного реестра мы не сможем, пока не примут закон», - рассказал он. По словам Ваврищука, НБУ уже в следующем году начнет формирование кредитного реестра. «Думаю, что это вопрос 2017 года, ведь это не быстрый процесс. Мы уже согласовали с банками структуру данных, которые они будут предоставлять в кредитный реестр, но техническая реализация проекта только начинается – необходимо разработать платформу с нуля», – отметил Ваврищук. Отмечается, что кредитный реестр НБУ является аналогом частных бюро кредитных историй (БКИ), только если БКИ делают ставку на кредиты физлиц, то кредитный реестр НБУ – на кредиты юридических лиц. В кредитном реестре банки смогут увидеть обслуживание кредита их заемщиками в других банках. Виталий Ваврищук объяснил, что НБУ не будет требовать информацию ретроспективно по текущим заемщикам, сначала в реестр будут вносить информацию о новых кредитах. «Реестр будет наполняться постепенно, начиная с новых заемщиков, поскольку это огромный новый кусок работы для банков. Надо будет привлекать новых людей, инвестировать в IT, базы данных. Но мы хотим создать кредитный реестр и обязать банки учитывать качество обслуживания кредитов одним и тем же заемщиком в разных банках», – говорит он.

