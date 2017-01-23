В 9 областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности

На протяжении прошлых суток, 24 января, ситуация с аварийностью на автодорогах девяти регионов Украины оценена как критическая.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Критическая по уровню аварийности ситуация (рост количества ДТП на 50% и более) зафиксирована в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Луганской областях.

В еще 5 регионах уровень аварийности остается высоким. За данный период травмировались в ДТП 65 человек.