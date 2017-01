| Общество | 12:11 | 25.01.2017 В 9 областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности На протяжении прошлых суток, 24 января, ситуация с аварийностью на автодорогах девяти регионов Украины оценена как критическая. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины. Критическая по уровню аварийности ситуация (рост количества ДТП на 50% и более) зафиксирована в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Луганской областях. В еще 5 регионах уровень аварийности остается высоким. За данный период травмировались в ДТП 65 человек. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати дороги Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

