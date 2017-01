| Общество | 10:34 | 24.01.2017 В Таджикистане милиционеров «посадят» на диету В Таджикистане министр внутренних дел Рамазон Рахимзода обязал милиционеров страны, которые страдают от ожирения, сбросить вес под угрозой потери работы, передает BBC. По словам министра, излишний вес напрямую влияет на работоспособность сотрудника правоохранительных органов, делая его работу малоэффективной. «Сотрудник потолстел, снизилась работоспособность, он много ест и мало работает. С этим что-то надо делать, принимать какие-то меры, иначе он будет продолжать набирать вес, а это будет влиять на качество работы», - отметил министр внутренних дел Таджикистана. Министр признался, что тема лишнего веса приобрела актуальность последние несколько лет. Среди таджикских милиционеров сейчас немало людей, страдающих от избытка веса, поэтому в министерстве идет активная борьба с «лишними килограммами». По словам министра внутренних дел, с кем-то из сотрудников просто ведут беседы на предмет здорового образа жизни, а кому-то настоятельно рекомендуют похудеть, иначе можно потерять работу. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати здоровье Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

