Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
24.01.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре открылась персональная выставка 2-летней художницы»
24.01.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Когда в Днепропетровскую область придут морозы»
24.01.2017
14:30		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре открылась школа по самообороне для женщин»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:34 | 24.01.2017
В Таджикистане милиционеров «посадят» на диету

В Таджикистане министр внутренних дел Рамазон Рахимзода обязал милиционеров страны, которые страдают от ожирения, сбросить вес под угрозой потери работы, передает BBC.

По словам министра, излишний вес напрямую влияет на работоспособность сотрудника правоохранительных органов, делая его работу малоэффективной.

«Сотрудник потолстел, снизилась работоспособность, он много ест и мало работает. С этим что-то надо делать, принимать какие-то меры, иначе он будет продолжать набирать вес, а это будет влиять на качество работы», - отметил министр внутренних дел Таджикистана.

Министр признался, что тема лишнего веса приобрела актуальность последние несколько лет. Среди таджикских милиционеров сейчас немало людей, страдающих от избытка веса, поэтому в министерстве идет активная борьба с «лишними килограммами».

По словам министра внутренних дел, с кем-то из сотрудников просто ведут беседы на предмет здорового образа жизни, а кому-то настоятельно рекомендуют похудеть, иначе можно потерять работу. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, здоровье

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.01.2017 10:13 В Днепре охранник магазина избил посетителя
23.01.2017 16:13 Жительница Днепра отметила 100-летний юбилей
23.01.2017 11:54 Гидрометцентр предупредил украинцев о резком похолодании
23.01.2017 09:48 В Днепре стартовал набор оперативников и следователей Нацполиции
22.01.2017 12:37 В Одессе горел рынок «Привоз»
Последние новости
24.01.2017
10:34		 В Таджикистане милиционеров «посадят» на диету
24.01.2017
10:21		 Жителям Каменского открыли доступ к видео с камер уличного наблюдения
24.01.2017
10:13		 В Днепре охранник магазина избил посетителя
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика