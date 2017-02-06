В аэропорту Нью-Йорка открыли первый в мире терминал для животных

В международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке открыли первый в мире частный терминал для животных, передает Washington Post.

«Транспортировка живого груза на борту самолета может быть сложным и напряженным процессом для владельцев и животных. Наша цель - создать более эффективный и безопасный процесс за счет снижения потребности в дополнительных поездках, предлагая обученный персонал по уходу за животными до и после полета», - рассказали авторы проекта.

Терминал, территория которого 178 тыс. кв. м, символично назвали «Ковчег». Его строительство стоило $65 млн.

Терминал работает круглосуточно и облегчит поездки около 70 тыс. животных, которые вылетают и прилетают в Нью-Йорк каждый год.

На территории терминала расположены зона общего доступа, карантин, несколько сотен будок и загонов. Кроме того, туристы могут воспользоваться гостиницей для кошек и собак, а также круглосуточной ветлечебницей и транспортом со специальным климат-контролем.

Услуги терминала будут предназначены не только для домашних животных. Здесь разработана экспортная система перевозки домашнего скота и безопасного и эффективного ухода за рогатым скотом.

