| Общество | 14:33 | 26.12.2016 В Арктике найдены останки неизвестных зубастых птиц Команда геологов в Арктике обнаружила останки птиц, существовавших 90 млн лет назад с острыми зубами, передает Vgolos.com.ua. Кости птицы, указывают на то, что он выглядел как нечто среднее между большой чайкой и бакланом. Также птица могла нырять и имел острые зубы. Исследование пород показало, что птица жила в вулканической местности, где кроме него жили черепахи и крокодиломорфы рептилии. Останки птицы были обнаружены выше поля лавы, которые образовались в результате извержений. А выбросы углекислого газа вызвали парниковый эффект, сделав среду благоприятным для них

