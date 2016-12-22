В Арктике найдены останки неизвестных зубастых птиц

Команда геологов в Арктике обнаружила останки птиц, существовавших 90 млн лет назад с острыми зубами, передает Vgolos.com.ua.

Кости птицы, указывают на то, что он выглядел как нечто среднее между большой чайкой и бакланом. Также птица могла нырять и имел острые зубы.

Исследование пород показало, что птица жила в вулканической местности, где кроме него жили черепахи и крокодиломорфы рептилии.

Останки птицы были обнаружены выше поля лавы, которые образовались в результате извержений. А выбросы углекислого газа вызвали парниковый эффект, сделав среду благоприятным для них