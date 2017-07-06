В августе украинцев ждет внеочередной призыв в армию

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №178/2017, согласно которому уже в следующем месяце в армию заберут молодых людей возрастом от 20 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Изначально планировалось, что следующий призыв на срочную службу состоится в октябре-ноябре 2017 года, однако президент принял решение сдвинуть сроки.

В августе украинцев будут забирать на службу в Нацгвардию, а в конце года - в Нацгвардию, ВСУ и Государственную специальную службу транспорта.

