| Общество | 09:36 | 17.07.2017 В августе украинцев ждет внеочередной призыв в армию Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №178/2017, согласно которому уже в следующем месяце в армию заберут молодых людей возрастом от 20 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Президента Украины. Изначально планировалось, что следующий призыв на срочную службу состоится в октябре-ноябре 2017 года, однако президент принял решение сдвинуть сроки. В августе украинцев будут забирать на службу в Нацгвардию, а в конце года - в Нацгвардию, ВСУ и Государственную специальную службу транспорта.

