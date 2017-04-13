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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:17 | 24.04.2017
В Австралии 12-летний мальчик пытался на авто пересечь континент

Полиция в Австралии задержала 12-летнего мальчика, который, как утверждают полицейские, пытался на машине проехать через всю страну, передает «Корреспондент».

Ему уже удалось проехать 1,3 тыс. км, с востока на запад, когда его остановила патрульная машина.

Полицейские обратили внимание на то, что бампер машины волочился по земле.

Полиция установила, что мальчик за 14 часов пересек штат Новый Южный Уэльс, и собирался ехать дальше до города Перта в штате Западная Австралия. Это заняло бы еще 30 часов езды по дороге в пустыне.

В Австралии можно получить водительские права с 16 лет. 
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Теги: общество, транспорт

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