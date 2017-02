| Общество | 13:59 | 06.02.2017 В Бельгии сотрудникам компании начали вшивать под кожу электронные ключи Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, сообщает «Корреспондент». C помощью этих ключей работники могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами. Подкожный электронный «ключ», содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж. По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет €100. О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, не сообщается. При этом отмечается, что данная практика применяется в Бельгии впервые.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7