В Бельгии сотрудникам компании начали вшивать под кожу электронные ключи

Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, сообщает «Корреспондент».

C помощью этих ключей работники могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами.

Подкожный электронный «ключ», содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж.

По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет €100.

О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, не сообщается.

При этом отмечается, что данная практика применяется в Бельгии впервые.

