В Бельгии сотрудникам компании начали вшивать под кожу электронные ключи

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Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, сообщает «Корреспондент».
C помощью этих ключей работники могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами.
Подкожный электронный «ключ», содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж.
По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет €100.
О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, не сообщается.
При этом отмечается, что данная практика применяется в Бельгии впервые.