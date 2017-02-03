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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:59 | 06.02.2017
В Бельгии сотрудникам компании начали вшивать под кожу электронные ключи

Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, сообщает «Корреспондент»

C помощью этих ключей работники могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами.

Подкожный электронный «ключ», содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж.

По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет €100.

О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, не сообщается.

При этом отмечается, что данная практика применяется в Бельгии впервые.
 
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Теги: общество

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