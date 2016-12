| Общество | 15:28 | 23.12.2016 В больнице им. Мечникова ждут доноров крови Заместитель главного врача ОКБ им. Мечникова по неотложной помощи, руководитель Мечниковского молодежного движения Александр Толубаев на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал, что 27 декабря в ОКБ им. Мечникова состоится донорская акция сдачи крови «Подаруй життя герою». «3 года длятся боевые действия на Востоке Украины, и все это время врачи ОКБ им. Мечникова спасают жизни раненным бойцам. Уже три года все доказываем, что Днепр самый патриотичный город в Украине. Сейчас к нам продолжают поступать раненые на Светлодарской дуге. Именно оттуда поступил раненый с тяжелым черепно-мозговым ранением. По инициативе главврач Сергея Рыженко 27 декабря в 10.00 в больнице им. Мечникова состоится акция сдачи донорской крови «Подаруй життя герою». Потребность в донорской крови очень большая. 2100 раненых прошло через наше медучреждение. Это 2100 спасенных жизней. Каждый из них получил, как минимум, 1 дозу донорской крови. Некоторые пациенты получили по 5-6 литров донорской крови. Это огромные дозы. Мы просим всех днепрян, жителей Днепропетровской области, а также украинцев, которые будут 27 декабря в Днепре, прийти в 10.00 в хирургический корпус больницы им. Мечникова, чтобы своей кровью помочь раненым выжить», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина, Днепр Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

