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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:28 | 23.12.2016
В больнице им. Мечникова ждут доноров крови

Заместитель главного врача ОКБ им. Мечникова по неотложной помощи, руководитель Мечниковского молодежного движения Александр Толубаев на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал, что 27 декабря в ОКБ им. Мечникова состоится донорская акция сдачи крови «Подаруй життя герою».

«3 года длятся боевые действия на Востоке Украины, и все это время врачи ОКБ им. Мечникова спасают жизни раненным бойцам. Уже три года все доказываем, что Днепр самый патриотичный город в Украине. Сейчас к нам продолжают поступать раненые на Светлодарской дуге. Именно оттуда поступил раненый с тяжелым черепно-мозговым ранением.

По инициативе главврач Сергея Рыженко 27 декабря в 10.00 в больнице им. Мечникова состоится акция сдачи донорской крови «Подаруй життя герою». Потребность в донорской крови очень большая. 2100 раненых прошло через наше медучреждение. Это 2100 спасенных жизней. Каждый из них получил, как минимум, 1 дозу донорской крови. Некоторые пациенты получили по 5-6 литров донорской крови. Это огромные дозы.

Мы просим всех днепрян, жителей Днепропетровской области, а также украинцев, которые будут 27 декабря в Днепре, прийти в 10.00 в хирургический корпус больницы им. Мечникова, чтобы своей кровью помочь раненым выжить», - сказал он. 
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Теги: здоровье, Днепропетровщина, Днепр

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