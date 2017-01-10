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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:19 | 17.01.2017
В больнице Мечникова прооперировали бойца, которому оторвало стопу после подрыва на мине

В больницу им. Мечникова из зоны АТО был доставлен 25-летний военнослужащий, которому оторвало стопу в результате подрыва на мине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.

«Это карма, - говорит он, - месяц назад вытягивал с «нуля» товарища с оторванными по колено ногами. Мне повезло дважды: первое – остался жив, второе – почти сразу доставлен в Мечникова и прооперирован». Отец Игоря известие о ранении сына принял стойко, он тоже на фронте», - отметил Сергей Рыженко.

Напомним, что по информации пресс-центра штаба АТО за сутки противник произвел 41 обстрел позиций украинских военных. 
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Теги: медицина, Днепропетровщина, АТО

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