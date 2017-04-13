В больнице Мечникова спасают военного, пострадавшего во время танкового обстрела

За выходные из зоны АТО в больницы Мечникова доставлены двое военнослужащих.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко.

В частности, медикам удалось спасти жизнь 23-летнего бойца, который получил тяжелые ранения в результате танкового обстрела под Авдеевкой.

«Возле Авдеевки танк прямой наводкой попал по его позиции. Разнес здание в щепки.

Василию повезло. Минно-взрывная травма, поломанные кости черепа, перелом стенок лобной пазухи, гематома. План по спасению сработал молниеносно. После оказания помощи военными доставлен в Мечникова. Лечение в реанимации. Жизнь спасена», - отметил Сергей Рыженко.

Читайте также: за сутки в зоне АТО погиб украинский военный