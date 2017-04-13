В больницу Мечникова привезли раненного во время обстрела военного

В больницу им. Мечникова из зоны АТО доставили 35-летнего военнослужащего, пострадавшего в результате минометного обстрела.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.

«Александр, 35 лет, младший сержант ВСУ, из Львова. Мина 120 калибра разорвалась в трех метрах. Не пощадила лицо. Сотрясение головного мозга, перелом решетчатого лабиринта.

Рваные раны правой части лица, ушиб правого глаза», - отметил он.

Читайте также: за сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

