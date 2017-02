| Общество | 08:56 | 07.02.2017 В Британии родился лабрадор с зеленой шерстью В британском графстве Ланкашир самка лабрадора родила пять щенков, один из которых оказался с шерстью зеленого цвета, передает Daily Mail. «Мы были немного шокированы, но потом подумали, что это нормально», – рассказала хозяйка щенков Элейн Купер. Отмечается, что необычный цвет вызван повышенным содержанием биливердина в плаценте собаки. Это вещество является промежуточным продуктом распада гемоглобина. На здоровье щенка это никак не влияет, зеленый окрас смоется через несколько недель.

