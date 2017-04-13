В центре Днепра на аварийно-опасном перекрестке неделю не работает светофор: «Днепрдорервис» не спешит (ФОТО)

В центре Днепра уже около недели остается нерегулируемым один из наиболее опасных перекрестков города – пересечение ул. Фабра (бывш. Серова) и ул. Старокозацкой (бывш. Комсомольской).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Отключение произошло в ночь с 18 на 19 апреля, когда на город обрушилась непогода с сильным ветром и снегопадом.

Балансодержателем объекта является коммунально-унитарное предприятие «Днепрдорсервис». Напомним, что восстановить работу светофора на предприятии пообещали еще в минувшую пятницу, 21 апреля.

В часы пик на пересечении улиц наблюдают сильные заторы, создаются аварийные ситуации, угрожающие как автотранспорту, так и жизни и здоровью пешеходов.

Светофор не подает признаков жизни

Проехать перекресток водителям удается с трудом