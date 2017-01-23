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| Общество | 14:43 | 26.01.2017
В цирке Днепра потомок племени Майя будет танцевать с огнем и превращать девушку в тигра

Дрессировщик птиц Елена Майчук рассказала, что в Днепропетровском государственном цирке 28 января стартует международная цирковая программа «Повелитель стихий», которая продлится до 26 февраля.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Гвоздь программы – иллюзионист Филипп Ван Дайк. Представление длится 2,5 часа. Программа очень насыщенная, разножанровая, много номеров с животными. Изюминкой являются номера воздушных гимнастов. Будет выступать очень интересное трио клоунов под названием «Чемоданчик смеха». Они только вернулись с гастролей по Китаю. Я буду представлять номер «Птичья феерия», в которой задействовано 66 птиц.

Иллюзионист Филипп Ван Дайк отметил, что он очень рад принимать участие в международной цирковой программе «Повелитель стихий».

«Я родом из Никарагуа. Мой род очень древний, уходят корнями к племенам Майя. В моих жилах течет королевская кровь. Поэтому и сценический псевдоним себе придумал «Принц Никарагуа». Я работал с самыми известными иллюзионистами мира, теперь хочу показать свое мастерство украинцам. Приглашаю всех посмотреть на мою иллюзию с разными животными. Это и танцы с огнем, и превращение девушки в тигра, волка и т.д.», - сказал он. 
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Теги: цирк, Днепр

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