Общество | 14:43 | 26.01.2017 В цирке Днепра потомок племени Майя будет танцевать с огнем и превращать девушку в тигра Дрессировщик птиц Елена Майчук рассказала, что в Днепропетровском государственном цирке 28 января стартует международная цирковая программа «Повелитель стихий», которая продлится до 26 февраля. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». Гвоздь программы – иллюзионист Филипп Ван Дайк. Представление длится 2,5 часа. Программа очень насыщенная, разножанровая, много номеров с животными. Изюминкой являются номера воздушных гимнастов. Будет выступать очень интересное трио клоунов под названием «Чемоданчик смеха». Они только вернулись с гастролей по Китаю. Я буду представлять номер «Птичья феерия», в которой задействовано 66 птиц. Иллюзионист Филипп Ван Дайк отметил, что он очень рад принимать участие в международной цирковой программе «Повелитель стихий». «Я родом из Никарагуа. Мой род очень древний, уходят корнями к племенам Майя. В моих жилах течет королевская кровь. Поэтому и сценический псевдоним себе придумал «Принц Никарагуа». Я работал с самыми известными иллюзионистами мира, теперь хочу показать свое мастерство украинцам. Приглашаю всех посмотреть на мою иллюзию с разными животными. Это и танцы с огнем, и превращение девушки в тигра, волка и т.д.», - сказал он.

