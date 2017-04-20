В День Победы в Днепре пройдет марш мира

9 мая в 10:30 в Днепре состоится Марш мира. Участники мероприятия соберутся в 09:30 возле памятника генералу Пушкину.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил председатель совета ветеранов в Днепропетровской области Станислава Шевченко.

Председатель совета ветеранов отмечает, что участники Марша мира принесут на мероприятие фото людей, участвовавших во Второй мировой войне.

«Участники марша принесут портреты своих близких, тех, кто принял участие в Великой отечественной войне и сложил голову. Мы не можем про них забыть», - сказал он.

После марша на смотровой площадке в парке им. Шевченко горожан ожидает походная кухня и праздничный концерт для ветеранов.

«На площадке в парке Шевченко будет расположена «кухня», палатки. Там же состоится концерт для ветеранов Великой отечественной войны, но гостями мероприятия будет так же и молодежь. По нашим подсчетам, в праздновании будут принимать участие около 3 тысяч человек», - рассказал Станислав Шевченко.

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