В Днепр 20-ти летняя девушка пыталась получить кредит по поддельному паспорту

Сегодня, 12 января, в Днепре в отделение «Ваша готівочка» (ул. Паникахи 26) 20-ти летняя девушка пыталась оформить кредит по поддельному паспорту.

Об этом ИА «МСОТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

«Гражданка хотела взять кредит в размере 1 тыс. грн.

Но сотрудница заметила, что паспорт имеет признаки подделки, а именно: фото расположенном на первой странице не соответствует стандартам и на фото не имеет оттиска.

На место была вызвана СОГ, а гражданку 1996 года был приглашена в Шевченковский ОП для дачи объяснений», - говорится в сообщении.

