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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:13 | 16.02.2017
В Днепре будут выступать лучшие уличные артисты Украины

Яркие, талантливые и веселые уличные артисты со всей страны соберутся в Днепре. Город будет принимать третий Всеукраинский фестиваль уличного искусства. За звание лучшего будут соревноваться живые статуи, фокусники, мимы и жонглеры.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Всеукраинский фестиваль уличного искусства - ежегодный конкурс уличных артистов разных жанров. В этом году победителей будут выбирать в двух номинациях. Динамические жанры - мим, клоун, жонглер, иллюзионист. И статические жанры - живая статуя.

Артисты будут соревноваться за призовой фонд 80 тысяч гривен и благосклонность публики. Гости сами могут выбрать лучшего участника и бросить в его шляпу для вознаграждений монетки.

«Этих артистов не найдешь на зимних улицах, но это не повод отказывать себе в ярких эмоциях и незабываемых впечатлениях», - уверены организаторы.

Фестиваль будет проходить с 17 февраля по 12 марта каждую пятницу, субботу и воскресенье. Адрес: бул. Звездный, 1а.
 
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Теги: Днепропетровщина, Днепр

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