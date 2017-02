| Общество | 10:13 | 16.02.2017 В Днепре будут выступать лучшие уличные артисты Украины Яркие, талантливые и веселые уличные артисты со всей страны соберутся в Днепре. Город будет принимать третий Всеукраинский фестиваль уличного искусства. За звание лучшего будут соревноваться живые статуи, фокусники, мимы и жонглеры. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Всеукраинский фестиваль уличного искусства - ежегодный конкурс уличных артистов разных жанров. В этом году победителей будут выбирать в двух номинациях. Динамические жанры - мим, клоун, жонглер, иллюзионист. И статические жанры - живая статуя. Артисты будут соревноваться за призовой фонд 80 тысяч гривен и благосклонность публики. Гости сами могут выбрать лучшего участника и бросить в его шляпу для вознаграждений монетки. «Этих артистов не найдешь на зимних улицах, но это не повод отказывать себе в ярких эмоциях и незабываемых впечатлениях», - уверены организаторы. Фестиваль будет проходить с 17 февраля по 12 марта каждую пятницу, субботу и воскресенье. Адрес: бул. Звездный, 1а.

