| Общество | 13:34 | 17.02.2017 В Днепре дети сыграют мировые хиты, чтобы собрать средства для отделения детской кардиологии Руководитель Биржи благотворительности «ДоброДій» Влада Миколюк сообщила, что 4 марта в 16.00 на сцене академии музыки им. Глинки состоится благотворительный концерт. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Известные мировые хиты - от Моцарта до Битлов, исполненные смычками, флейтами и клавишами самых юных музыкантов Днепра, и все - чтобы обеспечить детскую кардиологию оксигенаторами для операций на сердечках с пороками. Маленькие «Моцарты» сейчас репетируют каждый день! Вот поэтому невероятно важно, чтобы вы, друзья, пришли на него. Ведь если билетов продастся мало, у нас не получится помочь кардиологии таким трогательным и красивым способом. Купить билет можно по ссылке 248.dp.ua/tikets. Сейчас остались билеты только по 300 грн. По 500 грн уже распроданы. 100% собранных средств пойдут на покупку оксигенаторов», - сказала она. Президент благотворительного фонда «Кiddo» Анна Ермолаева отметила, что БФ «Кiddo» уже три года сотрудничает с детским отделением Днепропетровского областного клинического центра кардиологии и кардиохирургии. «В основном помогаем в приобретении расходных материалов для кардиохирургии. Сейчас там сложилась очень острая ситуация. Поэтому мы решили вместе с Биржей благотворительности «ДоброДій» организовать благотворительной мероприятие, чтобы поддержать отделение до марта-апреля, когда ожидаются поставки от государства. Необходимо собрать 100-120 тыс. грн, чтобы купить 10 оксигенаторов – специальных аппаратов, которые насыщают кровь кислородом во время операций. Чтобы любой ребенок, попавший в отделение, мог получить квалифицированную помощь», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

