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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:34 | 17.02.2017
В Днепре дети сыграют мировые хиты, чтобы собрать средства для отделения детской кардиологии

Руководитель Биржи благотворительности «ДоброДій» Влада Миколюк сообщила, что 4 марта в 16.00 на сцене академии музыки им. Глинки состоится благотворительный концерт.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Известные мировые хиты - от Моцарта до Битлов, исполненные смычками, флейтами и клавишами самых юных музыкантов Днепра, и все - чтобы обеспечить детскую кардиологию оксигенаторами для операций на сердечках с пороками. Маленькие «Моцарты» сейчас репетируют каждый день! Вот поэтому невероятно важно, чтобы вы, друзья, пришли на него. Ведь если билетов продастся мало, у нас не получится помочь кардиологии таким трогательным и красивым способом. Купить билет можно по ссылке 248.dp.ua/tikets. Сейчас остались билеты только по 300 грн. По 500 грн уже распроданы. 100% собранных средств пойдут на покупку оксигенаторов», - сказала она.

Президент благотворительного фонда «Кiddo» Анна Ермолаева отметила, что БФ «Кiddo» уже три года сотрудничает с детским отделением Днепропетровского областного клинического центра кардиологии и кардиохирургии.

«В основном помогаем в приобретении расходных материалов для кардиохирургии. Сейчас там сложилась очень острая ситуация. Поэтому мы решили вместе с Биржей благотворительности «ДоброДій» организовать благотворительной мероприятие, чтобы поддержать отделение до марта-апреля, когда ожидаются поставки от государства. Необходимо собрать 100-120 тыс. грн, чтобы купить 10 оксигенаторов – специальных аппаратов, которые насыщают кровь кислородом во время операций. Чтобы любой ребенок, попавший в отделение, мог получить квалифицированную помощь», - сказала она. 
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Теги: Днепр

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