В Днепре два троллейбусных рейса сократят маршруты курсирования

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В среду, 25 января с 09:00 до 15:00. троллейбусы №10, №12 будут осуществлять перевозки пассажиров по сокращенным маршрутам.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе городского совета Днепра.
Так, троллейбус № 10 будет курсировать по маршруту «больница им. Мечникова - ул. Космическая», №12 – по маршруту «ул. Глинки - ул. Космическая».
Временные изменения связаны с проведением предприятием плановых работ в связи с чем будет отключена тяговая подстанция №17, которая питает троллейбусную линию по пр. Героев.