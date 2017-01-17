| Общество | 11:11 | 23.01.2017 В Днепре два троллейбусных рейса сократят маршруты курсирования В среду, 25 января с 09:00 до 15:00. троллейбусы №10, №12 будут осуществлять перевозки пассажиров по сокращенным маршрутам. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе городского совета Днепра. Так, троллейбус № 10 будет курсировать по маршруту «больница им. Мечникова - ул. Космическая», №12 – по маршруту «ул. Глинки - ул. Космическая». Временные изменения связаны с проведением предприятием плановых работ в связи с чем будет отключена тяговая подстанция №17, которая питает троллейбусную линию по пр. Героев.

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