| Общество | 15:31 | 30.01.2017 В Днепре функционируют 42 стационарных пункта обогрева Заместитель директора департамента социальной политики Днепровского горсовета Виктория Сенаткина сообщила, что в Днепре на сегодняшний день работают 42 пункта обогрева. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В основном они работают на базе территориальных центров по обслуживанию населения, а также на территории жилсервисов и ЖЭКов. За декабрь-январь в пункты обогрева обратилось более 900 человек. Также работает 1 круглосуточный пункт – это городской центр социальной помощи, который находится на ул. В. Антоновича (ул. Свердлова), 56. Центр рассчитан на 25 мест, в морозы может вместить до 50 человек. Для него закуплены продукты. Там люди могут поесть, также им могут оказать медицинскую помощь. Кроме того, там есть банк одежды и обуви, и все нуждающиеся могут ею воспользоваться. 4 палатки, которые были установлены в предыдущий период похолодания, были демонтированы, но могут быть развернуты в любой момент. Этими пунктами заведует ГУ ГСЧС в Днепропетровской области», - сказала она. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепр Новости Тизерная реклама Loading...

