| Общество | 12:07 | 23.12.2016 В Днепре ищут отловщиков бездомных животных В коммунальное предприятие «Зооконтроль» на постоянную работу требуются отловщики беспризорных животных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко. Потенциальные сотрудники должны соответствовать следующим требованиям: -водительское удостоверение категории С;

-опыт работы с животными;

-тотальное отсутствие вредных привычек. Кандидатам предлагается зарплата в 7 тыс. грн., премиальные, соцпакет, страховку. «График работы 5 дневная неделя, плюс круглосуточное дежурство по графику. Трудоустройство через личное собеседование. Работа для возвратного отлова животных: отлов-стерилизация-вакцинация от бешенства -чипирование -возврат в среду обитания», - сообщил Михаил Лысенко.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, Днепропетровский горсовет, экология Теги: Днепропетровск Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7