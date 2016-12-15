В Днепре ищут отловщиков бездомных животных

В коммунальное предприятие «Зооконтроль» на постоянную работу требуются отловщики беспризорных животных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко. Потенциальные сотрудники должны соответствовать следующим требованиям: -водительское удостоверение категории С;

-опыт работы с животными;

-тотальное отсутствие вредных привычек. Кандидатам предлагается зарплата в 7 тыс. грн., премиальные, соцпакет, страховку. «График работы 5 дневная неделя, плюс круглосуточное дежурство по графику. Трудоустройство через личное собеседование. Работа для возвратного отлова животных: отлов-стерилизация-вакцинация от бешенства -чипирование -возврат в среду обитания», - сообщил Михаил Лысенко.

