В Днепре ищут отловщиков бездомных животных

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В коммунальное предприятие «Зооконтроль» на постоянную работу требуются отловщики беспризорных животных.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
Потенциальные сотрудники должны соответствовать следующим требованиям:
-водительское удостоверение категории С;
-опыт работы с животными;
-тотальное отсутствие вредных привычек.
Кандидатам предлагается зарплата в 7 тыс. грн., премиальные, соцпакет, страховку.
«График работы 5 дневная неделя, плюс круглосуточное дежурство по графику. Трудоустройство через личное собеседование. Работа для возвратного отлова животных: отлов-стерилизация-вакцинация от бешенства -чипирование -возврат в среду обитания», - сообщил Михаил Лысенко.