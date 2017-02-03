В Днепре калорийность газа на 8% выше нормы, - эксперт

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Начальник службы контроля за производством ПАО «Днепропетровскгаз» Дмитрий Грицай сообщил, что в Днепре калорийность газа на 8% выше нормы.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«ПАО «Днепропетровскгаз» вместе с другими газовыми компаниями Днепропетровской области предоставили возможность представителям СМИ и общественности принять участие в публичном эксперименте по определению физико-химических параметров природного газа. В их присутствии был осуществлен отбор и проведен анализ проб газа на газораспределительных пунктах в Днепре, Синельниково и Кривом Роге. В Днепре теплота сгорания голубого топлива составляет 8186 ккал/ куб. Это говорит о том, что качество голубого топлива полностью соответствует нормам. Согласно ГОСТу-5542-87, калорийность газа должна быть 7600 килокалорий», - сказал он.